Все должны понять, что в этой войне нас устраивает только полная и безоговорочно победа. Любой другой вариант - проигрыш!

тимур чагалидзе

Этот Дима облизалов, о котором идёт речь вначале статьи такая скользкая рыбина...ни в одном политическом ток-шоу этот скользкий червяк не давал прямого ответа на острые вопросы, за исключением тех, в которых была финансовая фабула. Всегда начинал- "вокруг да около"...в принципе, ход его мысли мне импанировал. Так как он отлично разбирается в мировой финансовой политике. Но когда он начинал кружить и уходить от вопросов того же Донбасса, стало с ним все понятно. Этот червь на СВО имеет свой, отличный от российского патриота взгляд. И любыми путями откажется от призыва. Гниль!