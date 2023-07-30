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Все должны понять, что в этой войне нас устраивает только полная и безоговорочно победа. Любой другой вариант - проигрыш!

Все должны понять, что в этой войне нас устраивает только полная и безоговорочно победа. Любой другой вариант - проигрыш!

К сожалению в российском (не русском) обществе периодически всплывают разного рода конформисты и желающие договориться с Западом, такие как Дмитрий Абзалов, например, для которых личный комфорт и сиюминутное прекращение войны выше интересов России и русского народа.

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Комментарии
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Надежда Петракова
на войне,как на войне!Только Победа!!!
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6 час.
Олег Однорог
Объясните это главкому  а то он всегда открыт для переговоров
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6 час.
тимур чагалидзе
Этот Дима облизалов, о котором идёт речь вначале статьи такая скользкая рыбина...ни в одном политическом ток-шоу этот скользкий червяк не давал прямого ответа на острые вопросы, за исключением тех, в которых была финансовая фабула. Всегда начинал- &quot;вокруг да около&quot;...в принципе, ход его мысли мне импанировал.  Так как он отлично разбирается в мировой финансовой политике.  Но когда он начинал кружить и уходить от вопросов того же Донбасса, стало с ним все понятно. Этот червь на СВО имеет свой, отличный от российского патриота взгляд. И любыми путями откажется от призыва. Гниль!
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5 час.

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