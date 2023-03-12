Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

103 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид
    Посмотрим кто кого. Будет у них время и возможность показать кто сильнее и лучше. Я для этого уже UFC Fight Pass опл...Саид Нурмагомедов...
  • Петр Давыдов
    😍Юрий Бородавко о ...
  • Петр Давыдов
    Очередная. СказкаЮрий Бородавко о ...

Массимо Каррера: «Зенит» претендовал бы на пятое-шестое место в Серии А»

Массимо Каррера: «Зенит» претендовал бы на пятое-шестое место в Серии А»

Массимо Каррера считает, что «Зенит» мог бы занять пятое-шестое место в Серии А. – Чтобы понять разницу между чемпионатами Италии и России: на какое место претендовал бы нынешний «Зенит» в Серии А? Состав «Зенита» оценивается в 160 миллионов евро.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх