Массимо Каррера: «Зенит» претендовал бы на пятое-шестое место в Серии А»

Массимо Каррера считает, что «Зенит» мог бы занять пятое-шестое место в Серии А. – Чтобы понять разницу между чемпионатами Италии и России: на какое место претендовал бы нынешний «Зенит» в Серии А? Состав «Зенита» оценивается в 160 миллионов евро.