Диетолог объяснила, почему нельзя «садиться» на диету весной

С предупреждением выступила Маргарита Королева. Весна не подходит для экспериментов со здоровьем. Особенно важно соблюдать правильный рацион питания, считает диетолог Маргарита Королева, пишет «РИА Новости».
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