FT: лейбористы разрешат Украине использовать британское оружие для удара по РФ

Новое правительство Великобритании под председательством Кира Стармера не станет отменять решения предыдущих властей, разрешающие Украине наносить удары британским оружием по целям на территории Российской Федерации.
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