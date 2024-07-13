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Чешский президент: Москва согласится на переговоры с Киевом, если ей доказать невозможность достижения успеха на Украине

Чешский президент: Москва согласится на переговоры с Киевом, если ей доказать невозможность достижения успеха на Украине

На Западе начинают всё активнее обсуждать тему возможных переговоров между Украиной и Россией. Вполне понятно, что связано это с тем, что ВСУ ни на одном из участков фронта не демонстрируют движения вперёд, при этом практически ежедневно теряют населённые пункты.

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