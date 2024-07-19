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Столтенберг призвал ЕС не попадать в ловушку самосбывающихся пророчеств при Трампе

Столтенберг призвал ЕС не попадать в ловушку самосбывающихся пророчеств при Трампе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил Европу об опасности попасть в ловушку самосбывающихся пророчеств о распаде альянса в случае избрания экс-главы Белого дома Дональда Трампа президентом США.

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