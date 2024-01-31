Шоубиз- бессмыс...
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Шоубиз- бессмысленный и беспощадный

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Джастину Тимберлейку исполнилось 43

Джастину Тимберлейку исполнилось 43

У артиста не было нормального детства, ведь уже в 12 он прославился благодаря «Клубу Микки Мауса». Зато скандальных историй у Джастина Тимберлейка оказалось хоть отбавляй, начиная от конфуза на выступлении с Джанет Джексон и заканчивая интрижками с коллегами.

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