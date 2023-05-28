Сотрудник Росгвардии в Крыму Рустам Османов выпустил патриотический клип

Сотрудник Главного управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю, лауреат ведомственного смотра-конкурса «Солдаты антитеррора» капитан полиции Рустам Османов выпустил патриотический клип под названием «Беркут».
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