В Астраханской области ожидается сильный дождь с ветром

В связи с приближением сильных дождей и ливней, сопровождающихся грозами, градом и сильным ветром, местное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям направило жителям региона важный призыв соблюдать меры безопасности.
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