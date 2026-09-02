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Пять месяцев без следа: в Кузбассе расследуют исчезновение Героя России

Пять месяцев без следа: в Кузбассе расследуют исчезновение Героя России

В Кузбассе до сих пор ищут 23-летнего Алексея Асылханова, исчезнувшего 3 апреля. Следствие возбудило дело об убийстве, однако родственники утверждают, что новых сведений о поисках нет, пишет "Царьград".

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