Реформа Витте как одна из причин Первой русской революции

В 1897 году министр финансов Российской Империи Сергей Юльевич Витте провел реформу, согласно которой наша страна, вслед за остальными государствами мира, кроме Мексики и Китая, присоединилась к золотому стандарту и перевела рубль на золотую основу.
В 1897 году министр финансов Российской Империи Сергей Юльевич Витте провел реформу, согласно которой наша страна, вслед за остальными государствами мира, кроме Мексики и Китая, присоединилась к золотому стандарту и перевела рубль на золотую основу.
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