БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 242 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий кокин
    Нашим чинушам рубль дай, они любого отмажут. Их не судят, не наказывают, если наказывают, то слегка, для галочки. За ..."РУЛЕВЫЕ С АУЛА Н...
  • Пульхерия Djem
    Болгария столько раз плевала нам в душу, ПРЕДАВАЛА !!!Что разницы между вами для нас уже нет. Прошла любовь и братска..."РУЛЕВЫЕ С АУЛА Н...
  • Иосиф Калинин
    С чьей стороны опровержение?РУССКИХ УБИВАЮТ З...

Реформа Витте как одна из причин Первой русской революции

Реформа Витте как одна из причин Первой русской революции

В 1897 году министр финансов Российской Империи Сергей Юльевич Витте провел реформу, согласно которой наша страна, вслед за остальными государствами мира, кроме Мексики и Китая, присоединилась к золотому стандарту и перевела рубль на золотую основу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх