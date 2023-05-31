Федеральное агентство новостей №1

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Актер Аль Пачино готовится стать отцом на 84 году жизни

Актер Аль Пачино готовится стать отцом на 84 году жизни

Стало известно, что 83-летний Аль Пачино скоро вновь станет отцом. Об этом сообщает TMZ. Репортеры узнали, что спутнице актера Нуре Альфаллах остался месяц до родов.

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