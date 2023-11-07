Цифровая карта семьи упрощает доступ к положенным госуслугам

Благодаря внедрению Цифровой карты семьи (ЦКС) тысячи казахстанцев получили положенные им госуслуги в социально-трудовой сфере проактивно, просто ответив на SMS от 1414, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
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