Дверь витрины обрушилась на ногу покупателю в Новосибирске

Проверку по факту обрушения двери холодильника на женщину в Новосибирске проводят следователи. Владельца магазина, в котором произошло ЧП, могут обвинить в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Проверку по факту обрушения двери холодильника на женщину в Новосибирске проводят следователи. Владельца магазина, в котором произошло ЧП, могут обвинить в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
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