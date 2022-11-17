В УМВД с профессиональным праздником поздравили участковых уполномоченных полиции

Поздравил с 99-летием со дня образования службы участковых уполномоченных от руководства УМВД и сотрудников других полицейских подразделений начальник УМВД России по Ивановской области генерал-майор полиции Владимир Жигайло.
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