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Иркутск Сегодня

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Волонтёры Эн+ и РУСАЛ очистили берега рек и парки в пяти городах Иркутской области

12 сентября волонтёры Эн+, РУСАЛ, участники «Движения Первых», «Добро на Байкале», школьники, студенты, спортсмены и просто неравнодушные жители собрались вместе, чтобы привести в порядок улицы, парки, скверы и берега рек — от Краснодарского края до Забайкалья.

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