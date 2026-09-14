Волонтёры Эн+ и РУСАЛ очистили берега рек и парки в пяти городах Иркутской области

12 сентября волонтёры Эн+, РУСАЛ, участники «Движения Первых», «Добро на Байкале», школьники, студенты, спортсмены и просто неравнодушные жители собрались вместе, чтобы привести в порядок улицы, парки, скверы и берега рек — от Краснодарского края до Забайкалья.