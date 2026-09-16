Кинокритик Алиев: экранизация «Трудно быть богом» потеряла главный конфликт повести

Сейчас зрителям доступна половина первого сезона сериала «Трудно быть богом» режиссёра Дмитрия Тюрина.
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