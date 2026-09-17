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В студии шоу «Малахов» объявился «муж Ангелины Вовк»: кем на самом деле оказалась невеста 29-летнего редактора

В студии шоу «Малахов» объявился «муж Ангелины Вовк»: кем на самом деле оказалась невеста 29-летнего редактора

16 сентября 2026 года съёмочный павильон программы «МАЛАХОВ» на телеканале «Россия» готовился к празднику — 84-летию народной артистки Ангелины Вовк.

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