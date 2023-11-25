Поэт Лаймы Вайкуле назвал причину ее русофобии

Liudmila Kosteley

Просто ей, как и многим другим (у которых отобрали единственное жильё) надоело бессмысленно воевать с Судами и полицией, зная, что всё равно не вернут, а куда идти?! Вот и "поёт", что прикажут новые "хозяева".Иначе и в ЕС ничего не достанет.