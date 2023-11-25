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  • Сергей Лепехов
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Поэт Лаймы Вайкуле назвал причину ее русофобии

Поэт Лаймы Вайкуле назвал причину ее русофобии

«На нее наехали «лесные братья»», — считает Виктор Пеленягрэ.Лайма Вайкуле не перестает потрясать скандальными заявлениями.

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Комментарии
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Андрей
&quot;лесные братья&quot; на нацистов не наезжают.
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12 час.
Nikolay Stepanov
Скудоумие Вайкуле - вот и вся причина.
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8 час.
Liudmila Kosteley
Просто ей, как и многим другим (у которых отобрали единственное жильё) надоело бессмысленно воевать с Судами и полицией, зная, что всё равно не вернут, а куда идти?! Вот и &quot;поёт&quot;, что прикажут новые &quot;хозяева&quot;.Иначе и в ЕС ничего не достанет.
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5 час.

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