Нащупать импульс: доля МСП в экономике может вырасти до 25% к 2030 году

Вклад малого и среднего бизнеса в ВВП может вырасти до 25% к 2030-му благодаря перечисленным в послании президента мерам стимулирования компаний, а также крупным расходам на поддержку граждан и развитие инфраструктурных проектов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии