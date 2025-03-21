За госизмену – домашний арест. "Крыша" порешала? Подразделения Черноморского флота отправили на войну без бронежилетов

Владимир Гусев

Видите ли Октябрьская революция была правильной уже по той причине, что основной движущей силой была голытьба. То есть реально малоимущие. Может Баи кем то и стали, НО не тогда, а значительно позднее, хотя о чем мы говорим? В Средней Азии Советская власть наступила лет на 10 позднее. Кто должен решать кому и кем быть? Примерно это человек - сержант или старший сержант РА или ВВ с зарплатой в 35 тыр, не евший ничего слаще морковки, с пожизненной ипотекой и конкретно ненавидящий ВСЕХ людей у кого щёки, как на фото выше. Вот он то не будет ничего обсуждать и ничтоже сумняшися, будет спускать курок у затылка поставленного на колени на краю оврага номенклатурного работника. Ибо он для него идеологически и социально чуждый элемент. А то, что пытаются сделать, (плохо пытаются и плохо делают) сейчас - это заменить одних неправильных, но очень обеспеченных людей, на других, чуть менее обеспеченных, но своих!!! Свои понимают, что история идёт по кругу и вскоре они сами станут мишенями. Поэтому не делают НИ-ЧЕ-ГО!!!