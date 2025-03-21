ИА Новороссия Коллаж: ИА Новороссия. Мерзкое предательство вскрылось в Севастополе. Чиновники провернули сделку "на крови", оставив наших бойцов без защиты.
За госизмену – домашний арест. "Крыша" порешала? Подразделения Черноморского флота отправили на войну без бронежилетов
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Владимир Гусев
Видите ли Октябрьская революция была правильной уже по той причине, что основной движущей силой была голытьба. То есть реально малоимущие. Может Баи кем то и стали, НО не тогда, а значительно позднее, хотя о чем мы говорим? В Средней Азии Советская власть наступила лет на 10 позднее. Кто должен решать кому и кем быть? Примерно это человек - сержант или старший сержант РА или ВВ с зарплатой в 35 тыр, не евший ничего слаще морковки, с пожизненной ипотекой и конкретно ненавидящий ВСЕХ людей у кого щёки, как на фото выше. Вот он то не будет ничего обсуждать и ничтоже сумняшися, будет спускать курок у затылка поставленного на колени на краю оврага номенклатурного работника. Ибо он для него идеологически и социально чуждый элемент. А то, что пытаются сделать, (плохо пытаются и плохо делают) сейчас - это заменить одних неправильных, но очень обеспеченных людей, на других, чуть менее обеспеченных, но своих!!! Свои понимают, что история идёт по кругу и вскоре они сами станут мишенями. Поэтому не делают НИ-ЧЕ-ГО!!!
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6 час.
Александр Денисов
Куда не посмотришь, везде чиновники-воры и просто предатели... и все пристроены..., ну а если проворуется, то на новое место перекинут... Этий "спрут" вырастили эти, как их..., а ну да, "наше все" ...
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5 час.
Владимир Гусев
Это пошло из СССР. Откуда появилось понятие номенклатура? Человек один раз попавший на руководящую должность мог переводиться с места на место, но при этом оставаться начальником. Директор завода и начальник жека - номенклатура, НО разная... По щучьему велению их легко можно было поменять местами, НО они всё равно были начальниками... А самый крутой кто??? Конечно начальник блата!
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5 час.
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