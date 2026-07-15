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Главы Роскосмоса и NASA договорились о трех вещах по МКС

Главы Роскосмоса и NASA договорились о трех вещах по МКС

Роскосмос и NASA согласовали договоренности по дальнейшему сотрудничеству в космосе, сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов на пресс-конференции после стыковки пилотируемого корабля «Союз МС-29» к Международной космической станции (МКС).

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