Главы Роскосмоса и NASA договорились о трех вещах по МКС

Роскосмос и NASA согласовали договоренности по дальнейшему сотрудничеству в космосе, сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов на пресс-конференции после стыковки пилотируемого корабля «Союз МС-29» к Международной космической станции (МКС).
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