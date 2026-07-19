Политика как он...
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Политика как она есть

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В России назвали массированную атаку на Украину закономерным ответом

В России назвали массированную атаку на Украину закономерным ответом

Массированная атака Вооруженных сил России (ВС РФ) на Украину — это закономерный ответ за удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам, заявил председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

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Комментарии
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T
Tigra07
До какого, извините, ума это должно дойти по мнению этого... политика?
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2 м.