В России назвали массированную атаку на Украину закономерным ответом

Массированная атака Вооруженных сил России (ВС РФ) на Украину — это закономерный ответ за удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам, заявил председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.
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