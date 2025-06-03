«Посади свинью за стол»: Украина отказалась шить костюмы на переговоры в Стамбуле, нацисты снова тянут время

БлокнотРУ Хотят демонстрировать брутальность, но вызывают смех: значительная часть украинской делегации вновь прибыла на переговоры с Россией в военной форме В 13:00 по московскому времени сегодня, 2 июня, должен начаться второй раунд российско-украинских переговоров в Стамбуле.
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