Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • ШКИПЕР
    Зря паясничаешь, жди в гости ФСБ.В Крыму задержан ...
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    Привязать этой мрази бомбу к яйцам , зажечь фитиль и на пустырь.В Крыму задержан ...
  • Павел Бойко
    Вообще конечно надо их всех вытворять нахрен они уже поработали и пошли вонПорешать не получ...

«Посади свинью за стол»: Украина отказалась шить костюмы на переговоры в Стамбуле, нацисты снова тянут время

«Посади свинью за стол»: Украина отказалась шить костюмы на переговоры в Стамбуле, нацисты снова тянут время

БлокнотРУ Хотят демонстрировать брутальность, но вызывают смех: значительная часть украинской делегации вновь прибыла на переговоры с Россией в военной форме В 13:00 по московскому времени сегодня, 2 июня, должен начаться второй раунд российско-украинских переговоров в Стамбуле.

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