Вирус Коксаки мог добраться до Калужской области

Грозит ли Калужской области вспышка вируса Коксаки? В соцсетях появилась информация, что инфекция добралась до Калужской областиГрозит ли Калужской области вспышка вируса Коксаки? В соцсетях появилась информация, что инфекция добралась до Калужской области.
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