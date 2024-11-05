Вирус Коксаки мог добраться до Калужской области

Грозит ли Калужской области вспышка вируса Коксаки? В соцсетях появилась информация, что инфекция добралась до Калужской областиГрозит ли Калужской области вспышка вируса Коксаки? В соцсетях появилась информация, что инфекция добралась до Калужской области.