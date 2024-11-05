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Калужские новости

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Вирус Коксаки мог добраться до Калужской области

Вирус Коксаки мог добраться до Калужской области

Грозит ли Калужской области вспышка вируса Коксаки? В соцсетях появилась информация, что инфекция добралась до Калужской областиГрозит ли Калужской области вспышка вируса Коксаки? В соцсетях появилась информация, что инфекция добралась до Калужской области.

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