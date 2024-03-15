Джейлен Брансон набрал 45 очков и 4 передачи, «Нью-Йорк» победил «Портленд»

В составе «Никс» Джейлен Брансон набрал 45 очков, 1 подбор, 4 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот. За 38 минут разыгрывающий реализовал 14 из 30 с игры и 15 из 17 с линии.
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