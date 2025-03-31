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Полезные советы

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Жизненные сценарии нелюбимых детей

Жизненные сценарии нелюбимых детей

Иногда, невольно задумываешься: «Зачем, вообще, взрослые рожают детей? Зачем им дети?» И что, вообще, взрослые понимают под словами «воспитание», «социализация»?  По мне так, что воспитание, что социализация – все одно – невротизация… Иногда, несмотря на воспитание, дети делаются хорошими, и взрослые растут вместе с детьми.

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