Жизненные сценарии нелюбимых детей

Иногда, невольно задумываешься: «Зачем, вообще, взрослые рожают детей? Зачем им дети?» И что, вообще, взрослые понимают под словами «воспитание», «социализация»? По мне так, что воспитание, что социализация – все одно – невротизация… Иногда, несмотря на воспитание, дети делаются хорошими, и взрослые растут вместе с детьми.