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Суть Событий

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Экс-главу разведки Германии задержали по подозрению в шпионаже

Экс-главу разведки Германии задержали по подозрению в шпионаже

В Германии задержан бывший глава Федеральной разведывательной службы (BND) Август Ханнинг. Он подозревается в шпионаже и государственной измене.

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