Подразделения войск «Север» продвинулись в глубину обороны ВСУ

Подразделения группировки российских войск «Север» продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, суточные потери украинской армии на этом направлении составили до 350 военных, сообщил 15 июня официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии