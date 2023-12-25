Кого не пустят на новогодние утренники в Новосибирске

В нескольких детских садах и школах столицы Сибири введён карантин из-за случаев ОРВИ.В мэрии Новосибирска рассказали, что на новогодние утренники, которые вот-вот начнутся в детских садах и школах, не смогут попасть люди с явной симптоматикой инфекционных заболеваний, а также те, кто не имеет отношения к организации праздников.
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