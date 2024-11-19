Кто писал под именем Шекспира и другие тайны истории Европы

Европейская история пестрит загадками. В чём секрет «европейского чуда»? Почему эпоха Возрождения обратилась к античности? Как Англия стала «владычицей морей»? Какие цели ставила перед собой инквизиция? Как появились масоны? На некоторые вопросы ответа нет до сих пор.