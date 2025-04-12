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Всё о женщинах

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  • Tania Еременко
    А что её хранить-то? Колбасу надо есть, если она  без ГМО и всяческих добавок. если она натуральная.Не в морозилке и ...
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  • Иван Ураганов
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Выявлены шесть признаков «скользкой дорожки» к полномасштабным изменам

Выявлены шесть признаков «скользкой дорожки» к полномасштабным изменам

Жизнь многих пар бывает отравлена подозрениями в неверности партнеров. Ученые выявили 6 «красных флажков», на которые следует обратить внимание, и предупредили, что небольшая неосторожность может стать «скользкой дорожкой» к полномасштабному роману.

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