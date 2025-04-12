Выявлены шесть признаков «скользкой дорожки» к полномасштабным изменам

Жизнь многих пар бывает отравлена подозрениями в неверности партнеров. Ученые выявили 6 «красных флажков», на которые следует обратить внимание, и предупредили, что небольшая неосторожность может стать «скользкой дорожкой» к полномасштабному роману.
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