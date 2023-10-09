За восемь месяцев этого года в Китае упали как объёмы производства, так и объ...

За восемь месяцев этого года в Китае упали как объёмы производства, так и объёмы продаж смартфоновКитайский рынок остаётся одним из крупнейших в мире, поэтому слабость местной экономики продолжает беспокоить производителей по всему миру.
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