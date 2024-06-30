“Байден — всё”: демократы возмущены выступлением президента на дебатах

Выступление Джо Байдена на дебатах с Трампом шокировало демократов, пишет Politico. Некоторые из них без обиняков заявляют, что испытывали ужас, слушая речь президента, — и считают, что партии нужно выдвинуть нового кандидата.
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