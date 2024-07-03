В ГИБДД обозначили позицию по скоростным режимам на Витебском и Рославльском шоссе

Руководитель облуправления указал на регулярно совершаемые нарушения отдельной категории участников дорожного движения в Смоленске Начальник управления Госавтоинспекции УМВД РФ по Смоленской области Алексей Торгачёв обозначил позицию ведомства по возможному изменению скоростных режимов на Витебском и Рославльском шоссе регионального центра.
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