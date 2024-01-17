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«Пошла отсюда!»: Волочкова обматерила девушку в аэропорту из-за вопроса о видео с Джигурдой

«Пошла отсюда!»: Волочкова обматерила девушку в аэропорту из-за вопроса о видео с Джигурдой

Вернувшись из отпуска, балерина Анастасия Волочкова грубо выругалась в аэропорту перед журналистами. Поводом для скандала стали вопросы о недавно утекшем в Сеть видео с ее вечеринки и обвинения в употреблении алкоголя.

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