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Царьград

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Mash: ОМОН рейдами прошёлся по ночным клубам Москвы

Mash: ОМОН рейдами прошёлся по ночным клубам Москвы

Силовики провели рейды по ночным развлекательным заведениям столицы, в их числе оказался клуб, принимавший пресловутую «голую вечеринку» Ивлеевой.

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