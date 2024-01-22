Четыре члена экипажа разбившегося самолета Falcon 10 доставлены в Кабул

Четырех членов экипажа разбившегося самолета Falcon 10 доставили в Кабул, им оказали первую помощь. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя сформированного радикальным движением "Талибан" временного правительства Афганистана Забихулла Муджахид.
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