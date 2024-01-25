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Марков: Залужный приказал сбить Ил-76, чтобы испортить Зеленскому праздник

Марков: Залужный приказал сбить Ил-76, чтобы испортить Зеленскому праздник

Политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале предположил, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный приказал сбить Ил-76, чтобы испортить праздник лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому.

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Комментарии
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ct
cto talykova
Каждый догадывается в меру своей испорченности.Убить 70 человек ,чтобы испортить праздник. Даже Леший  до этого не додумался бы.
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20 час.

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