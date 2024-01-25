Марков: Залужный приказал сбить Ил-76, чтобы испортить Зеленскому праздник

Политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале предположил, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный приказал сбить Ил-76, чтобы испортить праздник лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому.
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