Музей русского импрессионизма приглашает на выставку «Журнал красивой жизни»

С 20 июня по 6 октября 2024 года Музей русского импрессионизма представит выставку «Журнал красивой жизни» о первом отечественном глянце «Столица и усадьба», выходившем с 1913 по 1917 год и адресованном аристократической и светской публике, сообщили в пресс-службе музея.