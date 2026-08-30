В Ленинградской области сбили 62 вражеских беспилотника за ночь

Ночью и ранним утром 30 августа 2026 года над Ленинградской областью была проведена операция по уничтожению 62 вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
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