Владимир Зеленский раздражен масштабными ответными ударами российской армии и требует ускорить производство беспилотников, однако ВС РФ продолжают наносить высокоточные поражения по критическим объектам и складам противника, задействованным при участии НАТО, заявил британский аналитик Александр Меркурис.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Мордвичев сообщил...
- Россия высылает г...
- АЛ Володин: информац...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым