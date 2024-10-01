Фотовыставка «Достижения и перемены Китая в объективе Синьхуа» открылась в Подмосковье

Фотовыставка «Достижения и перемены Китая за столетие в объективе «Синьхуа», рассказывающая об исторических преобразованиях в Китае, открылась в понедельник в подмосковном Красногорске, на территории бизнес-парка «Гринвуд».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии