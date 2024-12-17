РЭО: в 55 регионах начали взвешивать мусоровозы

55 российских регионов начали взвешивать мусоровозы после забора отходов на контейнерных площадках. Для этого мусоровозы должны заехать на предприятие по сортировке и встать в специальное место, где датчики считают их вес.
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