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Закир Шахбанның юбилеен бәйрәм итмәү турында: «Күңелдә концерт оештыру теләге калмады»

Закир Шахбанның юбилеен бәйрәм итмәү турында: «Күңелдә концерт оештыру теләге калмады»

Шушы көннәрдә җырчы, музыкант Закир Шахбан үзенең гомер бәйрәмен – 60 яшьлек юбилеен билгеләп үткән. Бу уңайдан Закир һәм Гөлүсә Шахбаннар гаиләсенә: «Ни өчен зур концерт оештырмадыгыз?» – дигән сораулар да ешайган.

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