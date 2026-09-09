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Под Суздалем вскрыли элитную гробницу: что спустя 1000 лет рассказали вещи о статусе их владельца

Под Суздалем вскрыли элитную гробницу: что спустя 1000 лет рассказали вещи о статусе их владельца

Под Суздалем археологи раскопали деревянную гробницу, которой больше 1000 лет. Внутри – останки знатного мужчины, его конь и собака, оружие и весы для серебра.

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