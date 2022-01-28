Посол Антонов указал на стратегию США умалять заслуги СССР в победе над нацизмом

Попытки нивелировать вклад СССР в победу во Второй мировой войне стали для США обычной практикой. Об этом в Международный день памяти жертв Холокоста 27 января на страницах The Washington Times написал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Попытки нивелировать вклад СССР в победу во Второй мировой войне стали для США обычной практикой. Об этом в Международный день памяти жертв Холокоста 27 января на страницах The Washington Times написал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Свежие комментарии