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Посол Антонов указал на стратегию США умалять заслуги СССР в победе над нацизмом

Посол Антонов указал на стратегию США умалять заслуги СССР в победе над нацизмом

Попытки нивелировать вклад СССР в победу во Второй мировой войне стали для США обычной практикой. Об этом в Международный день памяти жертв Холокоста 27 января на страницах The Washington Times написал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

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