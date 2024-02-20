Севастопольские предприниматели жалуются на ДИЗО в прокуратуру Севастополя

Начальник отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры города Севастополя Татьяна Середа провела личный прием предпринимателей в Севастопольской торгово-промышленной палате.
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