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UFC 331: Ван – Пантожа, Царукян – Руффи и другие бои

Турнир UFC 331 пройдет в ночь на воскресенье, 20 сентября в Лос-Анджелесе (Калифорния, США). Главное событие – реванш за чемпионский пояс в наилегчайшем весе между Джошуа Ваном (17-2) и Алешандре Пантожей (30-6).

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