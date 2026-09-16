UFC 331: Ван – Пантожа, Царукян – Руффи и другие бои

Турнир UFC 331 пройдет в ночь на воскресенье, 20 сентября в Лос-Анджелесе (Калифорния, США). Главное событие – реванш за чемпионский пояс в наилегчайшем весе между Джошуа Ваном (17-2) и Алешандре Пантожей (30-6).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Тарханов о дисква...
- ВВ Роднина о победах...
- Мовсисян о Москве...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым