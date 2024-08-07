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Для Украины и Европы мы продолжаем качать газ через Курскую область

Для Украины и Европы мы продолжаем качать газ через Курскую область

Газоизмерительная станция находится в обстреливаемой Судже.Как сообщает ГТС Украины (ОГТСУ), на 6 августа 2024 г.

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